बाबा रामदेव ने पंतजलि का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए करने का रखा लक्ष्य, FSSAI के अधिकारियों सहित प्राइवेट कंपनियों पर लगाए कई आरोप

बाबा रामदेव ने पंतजलि का सालाना टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने FSSAI के अधिकारियों पर गलत तरीके से पंतजलि के प्रोडक्ट को फेल करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही 4 नई कंपनियों के IPO के बारे में भी जानकारी दी।

योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए पतंजलि को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। बाबा रामदेव ने कहा कि किसी भी ब्रांड को लोगों के बीच विश्वास स्थापित करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाकर एक मिनट में उसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर आज तक मैंने एक बार भी भगवान के विधान का और देश के मूल्यों का अतिक्रमण नहीं किया है। जिस दिन मैं मूल्यों से गिर जाउंगा उस दिन मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक मैं मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता रहूंगा, मुझे कोई गिरा नहीं सकता है।

