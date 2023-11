Video: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी पर बोले रामदेव, पतंजलि नहीं करता झूठा प्रचार, दोषी हूं तो मृत्युदंड दो

Yog Guru Baba Ramdev commented on Supereme Court: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि अगर वह झूठा प्रचार करते हैं तो उनपर 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाए और अगर हम झूठे नहीं हैं तो जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

Baba Ramdev Said, ready for penalty of death if i am guilty : सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरू बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी पर सख्ती बरतते हुए सोमवार को यह कहा था कि कंपनी एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सका प्रणालियों को लेकर भ्रामक दावे या दुष्प्रचार न करे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पतंजलि इसका उल्लंघन करती है तो इसे गंभीर माना जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा कि खास बीमारी को ठीक करने के बारे में झूठा दावा किया गया तो ऐसे हर उत्पाद पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद इसपर बाबा रामदेव का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्टरों का एक समूह है जो योग और आयुर्वेद के खिलाफ लगातार प्रचार करता रहता है। उन्होंने फिर से दावा किया कि अगर हम झूठे हैं तो हमपर 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाए। अगर हमने गलती की तो हम मृत्युदंड के लिए भी तैयार हैं।