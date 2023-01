बदरीनाथ जाने वाली हाईवे भी भू-धंसाव की चपेट में, जोशीमठ में दरार वाले मकानों की संख्या हुई 863

Joshimath landslide: जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। शहर को बचाने के लिए प्रशासन दरार वाले असुरक्षित मकानों को चिह्नित कर उसमें रहने वाले लोगों को राहत कैंप में भेज रही है। जमीन धंसने के कारण अब जोशीमठ से बदरीनाथ जाने वाली हाईवे के अस्तित्व पर भी संकट के बादल घिर गए हैं।

Badrinath Highway in grip of landslide, Joshimath houses with cracks Number goes to 863