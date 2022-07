'असंसदीय' शब्दों के बाद सदन में पर्चे और तख्तियों पर भी प्रतिबंध, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

असंसदीय शब्दों को लेकर जारी हुई लिस्ट के बाद अब सदन में पर्चे और तख्तियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच आज शाम 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सर्वदलीय बैठक करेंगे, जिसमें तमाम दलों के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं।

संसद की कार्यवाही में कई शब्दों को असंसदीय शब्दों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ऐसे में अब अगर सांसद जुमलाजीवी, तानाशाह, निकम्मा जैसे शब्दों को संसदीय कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य विपक्षी नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी बीच अब सदन में पर्चे और तख्तियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Ban on pamphlets and placards in House after words 'unparliamentary', Lok Sabha Speaker Om Birla called all-party meeting