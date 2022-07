अरुणाचल प्रदेश में बीफ शब्द पर लगा प्रतिबंध, उल्लघंन करने पर देना पड़ेगा जुर्माना, व्यवसाय का रद्द होगा लाइसेंस

अरुणाचल प्रदेश में बीफ शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का उल्लघंन करने पर जुर्माना देना पड़ेगा इसके साथ ही उनके व्यवसाय का लाइसेंस भी रद्द होगा, जिसमें 18 जुलाई से पहले आपत्तिजनक शब्द बीफ को भी साइनबोर्ड से हटाने का आदेश जारी किया गया है।

अरुणाचल के एक सबडिवीजन में सभी होटलों और भोजनालयों से 18 जुलाई के पहले 'बीफ' शब्द वाला साइनबोर्ड हटाने का आदेश जारी किया गया है। नाहरलगुन अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा 13 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बीफ शब्द पर प्रतिबंध लगाते हुए चेतावनी भी जारी की गई है। आदेश में चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि इस आदेश का पालन नहीं करने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के व्यापार का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।

Beef banned in Arunachal Pradesh, for violation will have to be fined, business license will be canceled