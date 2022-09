दीवार गिराने के खिलाफ शिकायत करने गई महिला से BJP विधायक ने की बदसलूकी, ट्वीट करके कहा- माफी मांगने लिए हूं तैयार

दीवार गिराने के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर गई महिला से BJP विधायक अरविंद लिंबावली ने बदसलूकी की। इस दौरान वह शब्दों की मर्यादा भी भूल गए और महिला को अपशब्द कहे। इसका वीडियो सामने आने के बाद विधायक ने ट्वीट करके कहा कि मैं माफी मांगने लिए तैयार हूं।

लोग नेताओं, मंत्रियों से हमेशा मर्यादित और शालीनता भरे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं,लेकिन नेता, मंत्री अक्सर शब्दों की मर्यादा तक भूल जाते हैं। ऐसा ही मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया है, जहां BJP विधायक अरविंद लिंबावली दीवार गिराने के खिलाफ अपनी फरियाद लेकर आई महिला को अपशब्द कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधायक ने महिला से बदसलूकी करने के बाद उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी, जिसके बाद महिला को थाने भी ले जाया गया।

Bangalore BJP MLA misbehaved with woman who went to complain against demolition of wall