5-8 सितंबर तक भारत यात्रा पर रहेंगी बांग्लादेश की पीएम, प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगी बैठक

दिल्ली में अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच मुलाकत हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान वे बांग्लादेश की आपत्ति समेत त्रिपुरा से संबंधि अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। भारत के दौरे के दौरान पीएम शेख हसीना का ध्यान बहुआयामी द्विपक्षीय गठजोड़ को मजबूत करने पर होगा।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हरीना अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रही है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि वह 5 सितंबर से 8 सिंतबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान शेख हरीना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगी। इसके साथ ही वहा पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वह विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात कर सकती है। शेख हसीना की आगामी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।

