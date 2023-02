BSF जवानों पर बांग्लादेशियों का हमला, मारपीट कर जवानों की बंदूकें छीनी, दो फौजी गंभीर

Bangladeshi Attack on BSF Jawans: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों पर बांग्लादेशियों द्वारा हमला किए जाने की एक सनसनीखेज घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई है। इस घटना के संबंध बीएसएफ की ओर से जारी की गई आधिकारिक सूचना के अनुसार हमले में दो जवान गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं।

Bangladeshi Villagers Attacked on BSF Jawans in West Bengal, two army men serious