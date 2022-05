Bank Holidays In June: जून महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए पूरी लिस्ट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून के महीने के छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में अगर आपको जून के महीने में बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम हैं तो पूरी लिस्ट अच्छी तरह से देख लें। ताकी आपको अपने काम में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

Published: May 23, 2022 03:08:02 pm

मौजूदा समय में ज्यादातर लोगों का बैंक में खाता होता है। यही नहीं आए दिन किसी ना किसी वजह से हमें बैंक जाने बैंक से जुड़ा कोई काम पड़ ही जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि जब हम कभी बैंक जा रहे हों तो हमें पता हो कि बैंक उस दिन कोई छुट्टी तो नहीं। हर महीने बैंक हॉलिडेज की सूची जारी की जाती है। जून की सूची भी जारी हो गई है। इस बार जून के महीने में पूरे 12 दिन बैंक की छुट्टियां होंगी। यानी आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम करना है तो इन 12 दिनों को ध्यान में रखकर ही करना होगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए।

