सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की बढ़ी रिटायरमेंट उम्र! बार काउंसिल ने पास किया प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जजों के रिटायरमेंट का वक्त अब बढ़ने वाला है। इसको लेकर बार काउंसिल की ओर से प्रस्ताव को पास कर दिया गया है।

अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट का वक्त बढ़ने जा रहा है। दरअसल जजों की रिटायरमेंट उम्र यानी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की तैयारी हो गई है। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के जरिए संविधान संशोधन की मांग की गई है। ऐसे में इसमें संशोधन होता है तो जल्द ही जजों की रिाटयरमेंट उम्र बढ़ जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों के बार कॉउंसिल्स ने संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए तत्काल संविधान संशोधन किया जाए।

Bar Council Of India Passes Resolution On Enhancing Age Of Judges