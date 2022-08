प्रशांत भूषण की 'विवादित टिप्पणी' पर बार काउंसिल ने लताड़ा, कहा- ये दुनिया को बताने में सफल रहे कि वो भारत विरोधी हैं

Bar Council of India on Prashant Bhushan Remark: सुप्रीम कोर्ट और जजों पर विवादित टिप्पणी करने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को बार काउंसिल ऑफ इंडिया न केवल लताड़ा बल्कि उन्हें देश विरोधी बताया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ एक्शन तक की बात कही है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI ) ने सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को जमकर लताड़ा। BCI ने प्रशांत भूषण द्वारा 10 अगस्त को ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC)’ द्वारा आयोजित एक वेबिनार में की गई उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा है कि वो अपने बोल से दुनिया को ये बताने में सफल रहे हैं कि वो भारत विरोधी हैं। BCI ने 12 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भूषण ने सभी हदें पार कर दी हैं।

Bar Council of India slammed Prashant Bhushan, says, he Is Successfully Telling The World That He Is Anti-Indian, Misusing His Freedom Of Speech