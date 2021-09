भारत में 86% बैटरी निर्मित की जा रही हैं, भविष्य में सौ प्रतिशत तक पहुंचेंगे: नितिन गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार एक बयान में कहा कि देश में आने वाले समय में कई तरह के ईंधन विकल्प होंगे।

हम इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक, एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। लिथियम-आयन बैटरी, सोडियम-आयन बैटरी, जिंक ऑयल, एल्युमीनियम ऑयल, स्टील ऑयल पर काम जारी है।

इनके उपयोग से पेट्रोल पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म होगी। लोगों को नए विकल्प मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा बैटरी क्षमता को बढ़ावा देने की जरूरत है।

