CID ने कोयला तस्करी मामले में BJP नेता जितेंद्र तिवारी को किया तलब, शुक्रवार को पेश होने का आदेश

सीआईडी ने कोयला तस्करी मामले में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को तलब किया। उन्हें कल भवानी भवन में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले सीआईडी ने कोयला तस्करी मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था।

पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कोयला तस्करी जांच के सिलसिले में बीजेपी नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उन्हें कल यानी 16 सिंतबर को भवानी भवन में सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले सीआईडी ने कोयला तस्करी मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। खनन क्षेत्र में कार्यरत 10 पुलिस अधिकारियों को भवानी भवन बुलाकर पूछताछ की गई। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले में जितेंद्र तिवारी का नाम सामने आया है। इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

