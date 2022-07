'जांच हो तो आधी पार्टी जेल में होगी', SSC स्कैम पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान

Bengal SSC scam case : बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि यदि जांच हो तो आधी पार्टी जेल में होगी!

पार्थ चटर्जी मामले पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष की प्रक्रिया सामने आई हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गईं थीं जिस वजह से उन्हें एक्शन लेने के लिए विवश होना पड़ा है। उन्होंने कहा अभी भी पूरी तरह से एक्शन नहीं लिया है तभी वो पार्टी के पद पर बने हुए हैं। दिलीप घोष ने कहा कि इस मामले में जांच और बढ़े तो TMC के आधे नेता जेल में होंगे। दिलीप घोष ने कहा कि अभी तो शुरुआत है आगे आगे जांच में और खुलासे होंगे।

