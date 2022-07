Air Quality Index: देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ बेंगलुरु, पंजाब का रूपनगर इस लिस्ट में सबसे ऊपर, जानिए अन्य शहरों का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आकड़ो के अनुसार देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बेंगलुरु शामिल हो गया है। वहीं सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर पंजाब का रूपनगर है। आइए जानते हैं कि प्रदूषण के नजरिए से अन्य शहरों का क्या हाल है?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) ने आज सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बेंगलुरु को शामिल कर लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बेंगलुरु शहर में सुबह 7.30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया, जिसके कारण बेंगलुरु सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक की लिस्ट में शामिल करते हुए छठे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि आज दोपहर 1 बजे बेंगलुरु में AQI संतोषजनक स्तर 67 पर वापस आ गया।

Air Quality Index: Bengaluru among the 10 most polluted cities in the country, Rupnagar in Punjab tops the list, know the condition of other cities