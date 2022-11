बेंगलुरु : पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को 5 साल की सजा, फेसबुक पर किया था पोस्ट

पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को बेंगलुरु कोर्ट ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने हुए इंजीनियरिंग छात्र ने फेसबुक में पोस्ट किया था, जिसे उसने बेंगलुरु सिटी पुलिस को टैग भी किया था।

Bengaluru Court sentences student to five years in prison for celebrating Pulwama Attack on Facebook