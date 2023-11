महिला अधिकारी ने खनन माफिया पर की कार्रवाई तो बदले में मिली मौत, गला रेत कर की गई हत्या

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Nov 06, 2023 11:30:13 am

दक्षिणी कर्नाटक के डोड्डाकलासंद्रा का कुवेम्पु नगर में एक महिला अधिकारी की निर्मम हत्या कर दी गई। अधिकारी ने हाल में अवैध खनन माफिया के कुछ प्रतिष्ठानों पर छापेमारी और कार्रवाई की थी। सीएम सिद्धारमैया ने मामले की गहनता से जांच की बात कही है।

Pratima murdered in her flat in Bengaluru