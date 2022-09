बेंगलुरु: बारिश के दौरान अंडरपास, फ्लाईओवर के नीचे बाइक के साथ रुकने पर लगेगा जुर्माना

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस बारिश के दौरान अंडरपास, फ्लाईओवर के नीचे बाइक के साथ रुकने वाले लोगों पर जुर्माना लगाएगी। पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए एहतियात के तौर पर अंडरपास, फ्लाईओवर के नीचे रुकने वाले लोगों को रोकने के लिए यह जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है।

अगर आप भी बाइक से यात्रा करते हैं और बारिश के दौरान अंडरपास या फ्लाईओवर के नीचे रूक जाते हैं तो सावधान हो जाइए। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बारिश के मौसम में अंडरपास या फ्लाईओवर के नीचे सड़कों पर वाहन खड़े होते हैं तो यह दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। बेंगलुरू के संयुक्त यातायात पुलिस आयुक्त रविकांत गौड़ा ने कहा है कि अंडरपास, फ्लाईओवर के नीचे रूके हुए वाहनों को देखकर आने-जाने वाले वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

Bengaluru traffic police to penalise motorcyclists who take shelter at underpasses during rain