Fixed Deposit: एफडी कराने का यह है सही समय, आगे ब्याज दरों में आएगी कमी

नई दिल्लीPublished: Dec 15, 2023 09:05:22 am Submitted by: Swatantra Mishra

Interest rate on Fixed Deposit will reduce further: निवेश जानकारों का मानना है कि इस समय बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर बहुत अच्छा ब्याज दे रही है। अब उम्मीद यह की जा रही है कि बैंक आगे एफडी पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाने की बजाय कम ही करेगी।