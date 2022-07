Bhagwant Mann Marriage: भगवंत मान की हुईं डॉ. गुरप्रीत कौर, अरविंद केजरीवाल ने निभाई पिता की रस्में

डॉ. गुरप्रीत कौर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी बन चुकीहैं। चंडीगढ़ में सादे समारोह में ये विवाह संपन्न हुआ। खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के पिता के रस्में अदा कीं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर विवाह के बंधन में बंध गए। डॉ. गुरप्रीत कौर के साथ सादे समारोह में उनकी शादी चंडीगढ़ स्थिति सीएम आवास पर ही हुई। इस विवाह घर के और करीबी लोगों की ही न्योता दिया गया था। खास बात यह है कि शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मान के पिता की रस्में अदा कीं। शादी में भगवंत मान जहां बिस्किट कलर पजामा कुर्ता और जैकेट में नजर आए वहीं उनकी दुल्हन गुरप्रीत कौर ने लाल रंग का ड्रेस पहना था। बता दें कि, 32 साल की गुरप्रीत कौर भगवंत मान से 16 साल छोटी हैं। दोनों की मुलाकात करीब चार साल पहले हुई थी। भगवंत मान ने पहली पत्नी से 2015 में तलाक लिया था।





Bhagwant Mann and Gurpreet Kaur Got married In Chandigarh Punjab See Photo