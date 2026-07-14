Fact Check Bharat Bandh: 15 जुलाई को भारत बंद का दावा वायरल, क्या सच में होगा चक्का जाम? जानिए पूरी सच्चाई

Bharat Bandh 15 July News: सोशल मीडिया पर 15 जुलाई को देशभर में भारत बंद और चक्का जाम होने का दावा तेजी से वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा है कि किसान संगठनों, युवा संगठनों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े समूहों ने इस बंद का आह्वान किया है। हालांकि, अब तक किसी सरकारी एजेंसी, प्रमुख किसान संगठन, राष्ट्रीय परिवहन संगठन या व्यापारिक संस्था ने 15 जुलाई को देशव्यापी भारत बंद की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में फिलहाल इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें वेरिफाइड जानकारी नहीं माना जा सकता।