Fact Check Bharat Bandh: 15 जुलाई को भारत बंद का दावा वायरल, क्या सच में होगा चक्का जाम? जानिए पूरी सच्चाई

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Bharat Bandh 15 July News: सोशल मीडिया पर 15 जुलाई को देशभर में भारत बंद और चक्का जाम होने का दावा तेजी से वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा है कि किसान संगठनों, युवा संगठनों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े समूहों ने इस बंद का आह्वान किया है। हालांकि, अब तक किसी सरकारी एजेंसी, प्रमुख किसान संगठन, राष्ट्रीय परिवहन संगठन या व्यापारिक संस्था ने 15 जुलाई को देशव्यापी भारत बंद की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में फिलहाल इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें वेरिफाइड जानकारी नहीं माना जा सकता।
इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 15 जुलाई को पूरे देश में भारत बंद और चक्का जाम किया जाएगा। इन पोस्ट में कहा गया है कि यह आंदोलन किसानों, युवाओं और परिवहन क्षेत्र से जुड़े संगठनों द्वारा किया जाएगा। हालांकि, 14 जुलाई तक किसी भी प्रमुख राष्ट्रीय किसान संगठन, परिवहन संघ या सरकारी संस्था की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान या घोषणा जारी नहीं की गई है।
अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार 15 जुलाई को भारत बंद को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। वायरल पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन कोई विश्वसनीय आधिकारिक सोर्स सामने नहीं आया है। इसलिए इन दावों को फिलहाल गलत माना जाना चाहिए।
सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज में केंद्र सरकार की ईंधन नीति को लेकर कई मांगें और आपत्तियां जताई गई हैं। इनमें पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत, पेट्रोल में अनिवार्य एथेनॉल ब्लेंडिंग का विरोध, डीजल में संभावित आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण पर चिंता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की मांग शामिल है।
15 जुलाई को भारत बंद या चक्का जाम को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार, प्रमुख किसान संगठनों, राष्ट्रीय परिवहन संघों या व्यापारिक संगठनों ने इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा जारी नहीं की है।
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