बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग के लिए भूपेंद्र यादव ग्लास्गो में COP26 सम्मेलन छोड़कर आए भारत, मीटिंग के बाद गए वापस

नई दिल्ली। रविवार को दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के विषय में ज़रुरी चर्चा करना था। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस मीटिंग से पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में थे। वह यहां जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित COP26 सम्मेलन में शामिल होने गए है। पर बीजेपी की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में शामिल होने के लिए भूपेंद्र यादव ग्लासगो से शुक्रवार रात को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, मीटिंग के बाद प्रेस-कॉन्फ़्रेन्स में पत्रकारों से बात की और इसके बाद फिर COP26 के लिए सोमवार को फिर से ग्लासगो रवाना हो गए। पीएम मोदी भी कुछ दिन पहले अपने रोम (इटली)-वेटिकन सिटी-ग्लास्गो (स्कॉटलैंड) दौरे के दौरान COP26 में शामिल हुए थे और इसे संबोधित भी किया था।

बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में चर्चा का मुख्य विषय

रविवार को हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के विषय में चर्चा हुई। इसके लिए भूपेंद्र यादव को बीजेपी से संगठनात्मक स्टार पर अहम ज़िम्मेदारी मिली हुई है। मीटिंग के बाद पत्रकारों के साथ हुई प्रेस-कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र यादव ने बताया कि अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के विषय में इस मीटिंग में चर्चा हुई। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा, "आज की इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उन्होंने अपने महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भाजपा की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही सभी प्रदेश अध्यक्षों की तारीफ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत भरोसे के साथ इस विषय को मीटिंग में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भाजपा ने आज केंद्र में जो स्थान पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी प्रारंभिक काल से लेकर अभी तक सामान्य व्यक्ति से हमेशा जुड़ी रहती है। बीजेपी किसी एक परिवार पर आधारित पार्टी नहीं है। बीजेपी सेवा, संकल्प और समर्पण मूल्यों पर आगे बढ़ती है, किसी एक परिवार के साथ जुड़कर नहीं। हम अपने कड़े परिश्रम और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े हैं।”

