गुजरात: भूपेंद्र पटेल ली CM पद की शपथ, PM मोदी, जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता हुए शामिल

Submitted by:

भूपेंद्र पटेल ने आज लगातार दूसरी बार गुजरात CM पद की शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता शामिल हुए।

Bhupendra Patel took oath as Gujarat CM, Many big leaders including PM Modi, JP Nadda participated