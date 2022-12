गुजरात : भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार लेंगे CM पद की शपथ, मंत्रिमंडल में इन चेहरों को मिल सकती है जगह

Submitted by:

नई दिल्ली Dec 12, 2022

गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद आज भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। पीएम मोदी इस समारोह शिरकत करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। भूपेंद्र पटेल सोमवार को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

bhupendra patel will take oath as gujarat cm