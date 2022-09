देशभर में गैंगस्टर्स के टेरर लिंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पंजाब समेत 50 जगहों पर NIA की छापेमारी

NIA Raid: जांच एजेंसी ने उत्तर भारत में करीब 50 ठिकानों पर आज छापेमारी की। आतंकी कनेक्शन, हथियार तस्करी और गैंग वॉर पर लगाम कसने के लिए ये एक्शन लिया गया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गैंगस्टरों पर भारी कार्रवाई करते हुए आज पूरे उत्तर भारत में लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी की। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई गैंगस्टरों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इन गैंगस्टरों का कनेक्शन आतंकवाद और ISI से भी सामने आया है। ऐसे में NIA का एक्शन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि देशभर में ये गैंगस्टर अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं और वो भी आतंकवादी संगठनों की मदद से। इस दौरान NIA ने गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के धुतरावाला में स्थित घर पर भी छापेमारी की है। वहीं, एनआईए ने हरियाणा के यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के आवास और पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर विनय देवड़ा के आवास पर भी छापेमारी की।

Big action on Terror network and ISI link, NIA raids at about 50 places in the country (File Pic)