बिहार में नौकरी की बहार, अब स्वास्थ्य विभाग में 7900 पदों पर निकलेगी बहाली, कैबिनेट ने 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी

Bihar Cabinet Meeting: बिहार की नवगठित महागठबंधन सरकार अपने वायदे के अनुरुप नौकरियों का पिटारा खोल रही है। बीते कुछ दिनों में सरकार ने अलग-अलग विभागों की रिक्तियों को भरने के लिए नौकरी की घोषणा की है। अब मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग में 7900 नए पदों पर जल्द बहाली की स्वीकृति दी गई।

Bihar Cabinet Meeting Stamp on 16 agendas creation of 7990 posts in Health Department