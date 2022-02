नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की चर्चा, NCP नेता का बड़ा बयान आया सामने

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की चर्चा तेज हो गई। महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक ने अपने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा चल रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हाल ही में NCP चीफ शरद पवार से मुलाकात हुई थी। केसीआर ने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी और पीके गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने की चर्चा है। इस चर्चा ने तब और तूल पकड़ जब यूपी चुनाव के बाद जेडीयू की भाजपा से अलग होने की खबरें सामने आने लगीं। हालांकि, इन अटकलों पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar in the race to be next President