लालू यादव से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार- 'अब राहुल गांधी से मिलने जा रहा हूं'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद वह दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली में वह राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत अन्य कई नेताओं से मुलाकात करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। यहां वह राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं से मिलेंगे। दिल्ली रवाना होने से कुछ घंटे पहले वह राबड़ी आवास पहुंचे जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू यादव से हुई। इस दौरान वहां उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। लालू से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं, वहां वो राहुल गांधी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar meets Lalu Yadav before leaving for Delhi on mission of opposition unity