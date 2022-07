लालू यादव से अस्पताल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की मुलाकात, जल्द स्वस्थ होने की कामना की

राजद सुप्रीमों लालू यादव से अस्पताल में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। इसके नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के पारस अस्पताल जाकर राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद यादव मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना। इसके बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि लालू यादव की स्थिति पहले बेहतर है, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि एक बाद दिल्ली में जाकर सभी टेस्ट करा लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar met Lalu Yadav in the hospital, wished him a speedy recovery