बिहार CM नीतीश कुमार का PM मोदी पर करारा तंज, कहा- कोई काम नहीं हो रहा, केवल प्रचार हो रहा है

Nitish Kumar Attacks on PM Modi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करारा तंज कसा है। पटना में मीडिया से बात करते हुए बिहार सीएम ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि कोई काम नहीं हो रहा सिर्फ प्रचार हो रहा है।

Bihar CM Nitish Kumar Attacks on PM Modi says No work is being done only advertising is done