मानसून में बिहार बेहाल, किसानों को सताने लगा सूखे का डर, सीएम नीतीश कुमार ने दिए खास निर्देश

बिहार में पिछले साल के मुकाबले कम बारिश होने के कारण सूखे का खतरा मंजरा रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समस्या से निपटने के लिए तैयार रहें।

बिहार में बारिश के मौसम की शुरुआत बहुत ही निराशाजनक रही है। पिछले साल के मुकाबले कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर इलाकों में 20 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे में सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कम बारिश होने की वजह से होने वाली संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे प्रभावित किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Bihar CM Nitish Kumar directed officers to plan according to insufficient rain, provide all facilities to affected farmers