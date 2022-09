बिहार के सीवान में पुलिस टीम पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक कॉन्स्टेबल की हुई मौत

Bihar Crime News: : शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर लौटते वक्‍त कुछ बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस घटना में एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। पुलिस की टीम पूरे इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों को ढूंढ रही है।

Updated: September 07, 2022 10:01:19 am

बिहार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं इस बात का अंदाजा आप इसीसे लगा सकते हैं कि आज अपराधियों सीधे पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पुलिस की एक टीम शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। जब वो छापेमारी के बाद वापस लौट रही थी तब अपराधियों ने उनपर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। इस हमले में एक ग्रामीण भी चपेट में आ गया। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Bihar: Criminals attacked on police team , one constable died in Siwan