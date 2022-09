गैंगरेप पर जीतन राम मांझी का बेतुका बयान, कहा- 'राज्य की 12 करोड़ आबादी, इस तरह की घटना होती रहती है'

Jitan Ram Manjhi Controversial Statement: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंन्दुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने गैंगरेप जैसी शर्मनाक घटना पर एक असंवेदनशील बयान दिया है। उन्होंने वैशाली जिले में ब्वॉयफ्रेंड के सामने हुई गैंगरेप की घटना को सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया।

Bihar EX CM Jitan Ram Manjhi Controversial Statement on Gangrape in front of Boyfriend