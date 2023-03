वरमाला के बाद स्टेज पर ही दुल्हन के सामने गिरा दूल्हा, कुछ देर में मौत, डीजे की कड़क आवाज से हार्ट अटैक

Groom Death Heart Attack: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादी समारोह में हार्ट अटैक से दूल्हे की मौत हो गई। जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

Bihar: Groom Dies in front of Bride on Stage during Marriage in Sitamarhi