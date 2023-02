बिहारः जाप नेता पप्पू यादव के काफिले का भीषण एक्सीडेंट, कार के उड़े परखच्चे, जवान, नेता सहित 11 घायल

Submitted by:

Published: Feb 14, 2023 09:31:44 am

Pappu Yadav Accident in Saran: बिहार के सारण जिले में बीती रात जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव के काफिले का भीषण एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में पुलिस के जवान और जाप नेता सहित 11 लोग घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बाल-बाल बच गए।





Bihar: Jan Adhikar Party Leader Pappu Yadav met with an accident in saran late night