Bihar liquor ban: शराब पीने पर अब बिहार में नहीं होगी जेल, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

Bihar liquor ban: बिहार में अब शराब पीने वालों को जेल नहीं जाना पड़ेगा और न ही उनकी गिरफ़्तारी होगी। इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य बिहार की जेलों में बढ़ते बोझ को कम करना है।

Bihar liquor ban Relaxation: बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बिहार मद्य निषेध विभाग ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश में शराब पीने वालों को न ही गिरफ्तार किया जाएगा और ही उन्हें जेल होगी। इसके बदले संबंधित व्यक्ति को शराब माफियाओं के बारे में जानकारी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी। इससे पहले शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जेल हो जाती थी, परंतु अब ये व्यक्ति माफिया की जानकारी देगा तो उसे जेल नहीं होगी। ये निर्णय आज हुई एक बैठक में लिया गया है। इस संबंध में बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इससे बिहार में शराब माफियाओं को पकड़ने में पुलिस और सरकारी विभाग को बड़ी मदद मिलेगी।

Bihar liquor ban Relaxation, no arrest no jail on liquor consumption