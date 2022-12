बिहार में पटना नगर निगम सहित 68 निकायों में वोटिंग, नालंदा में दो पक्षों में पथराव-फायरिंग, 6 जख्मी

Submitted by:

Bihar Nagar Nikay Chunav 2022: बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए आज दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में पटना नगर निगम सहित बिहार में 68 निकायों में वोटिंग हो रही है। इस चुनाव के बीच नालंदा जिले से मतदान के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है। यहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए।

Bihar Nagar Nikay Chunav Voting in 68 bodies, stone pelting and firing in Nalanda