Bihar News: पटना में गंगा नदी में डूबे एक ही परिवार के 4 लोग, 2 की मौत

स्नान के दौरान गंगा नदी की गहराई का अंदाजा नहीं मिलने पर एक ही परिवार के चारों लोग डूबने लगे। उन्हें डूबता देख स्थानीय लोगों ने 2 को बचा लिया मगर बाकी 2 बच्चों को बचाने में असल रहे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से डूबे दोनों बच्चों के शव को बरामद कर लिया है।

बिहार की राजधानी पटना से सटे गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक ही परिवार के चार सदस्य डूब गए। उन्हें डूबता देख स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक महिला और उनके बेटे को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन दो बच्चे गंगा की तेज धारा में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई।

4 members of the same family drowned in the Ganges river in Patna, 2 died