Bihar News: बगहा में प्रशासन ने बाघ को मारने का दिया आदेश, अब तक 7 लोगों की ले चुका है जान

बिहार में आदमखोर बाघ को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के आवेदन पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघ को गोली मारने की अनुमती दे दी है। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट विभाग और बगहा पुलिस की टीम ऑपरेशन को अंजाम देगी।

बिहार सरकार ने आखिरकार बगहा के जंगल आदमखोर बन चुके बाघ को देखती ही गोली मार देने का आदेश दे दिया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के आदमखोर बाघ को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। पिछले एक महीने में इस बाघ ने 7 लोगों को मार डाला है। गांव के लोग इस आदमखोर बाघ की वजह से दहशत में जीने को मजबूर हैं। बिहार के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रभात गुप्ता ने इस आदमखोर को जल्द से जल्द मौत की नींद सुला देने का आदेश जारी किया है।

Bihar News: administration order to kill cannibal tiger in Bagaha, which has ended 7 human lives so far