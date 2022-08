BJP नेता सुशील मोदी का लालू यादव को अपनी संपत्ति गिफ्ट करने का ऐलान, सामने रखी ये शर्त

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आरजेडी के मंत्रियों और नेताओं पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बीच उनपर खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। जिसके बाद सुशीला मोदी ने पलटवार करते हुए झूठा आरोप लगाने के जुर्म में मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है।

बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी आरजेडी के मंत्रियों पर हमलावार है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं। लालू परिवार और नीतीश कुमार पर उनके तीखे हमलों ने इन दोनों के दलों के नेताओं को असहज कर दिया है। इस बीच हाल ही में खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ रामानंद यादव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया, जिस पर वे भड़क गए हैं। सुशील कुमार मोदी ने रामानंद यादव द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए अपनी संपत्ति लालू परिवार को गिफ़्ट करने की घोषणा की है।

BJP leader Sushil Modi replied to RJD, announced to gift his property to Lalu Yadav