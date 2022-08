बिहार में आज फिर छापेमारी, RJD नेता सुनील सिंह की पत्नी को लेकर बैंक पहुंची CBI टीम, लॉकर की कर रहे जांच

RJD नेताओं के खिलाफ CBI की रेड जारी है। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई की कार्रवाई आरजेडी एमएलसी सुनील के खिलाफ अभी भी चल रही है। गुरुवार को RJD नेता सुनील सिंह के बैंक लॉकर की CBI जांच करने पहुंची है।

बिहार में दूसरे दिन भी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेताओं के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की कार्रवाई जारी है। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में पटना में सीबीआई की टीम RJD MLC सुनील सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की टीम सुनील सिंह की पत्नी को लेकर पटना के श्री कृष्णापुरी पुरी (SK पुरी) स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ब्रांच पहुंची है। इस बैंक में सुनील सिंह का लॉकर है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है।

CBI action in Patna continues for the second day, RJD MLC Sunil Singh's bank locker is being investigated