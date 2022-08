Bihar News: मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी के विष्णुपद मंदिर में प्रवेश का मामला पहुंचा कोर्ट, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप

विष्णुपद मंदिर में मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी के प्रवेश का मामला कोर्ट पहुंच गया है। अदालत दो सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं, गैर-हिंदू के मंदिर में प्रवेश के बाद 21 आचार्यों ने मंदिर का ‘शुद्धिकरण’ किया।

August 25, 2022

बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर के गर्भ गृह में मुस्लिम समुदाय से आने वाले बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT) मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी के प्रवेश के बाद से गरमाई सियासत नरम होने का नाम नहीं ले रही है। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर एक अदालत में इजराइल मंसूरी के खिलाफ शिकायत दाखिल की गई है। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और शिकायतकर्ता चंद्र किशोर पराशर ने स्थानीय अदालत में दी गई शिकायत में मंत्री के खिलाफ हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ गया के इस मंदिर में विशेष तौर पर शुद्धिकरण पूजा सह क्षमा याचना का आयोजन किया गया।

Complaint Filed Against Bihar Minister Mohammad Israil Mansuri for Visiting Vishnupad temple in Gaya