Bihar News: नहीं मिला शव तो बेटी ने पिता के पुतले की अर्थी को दिया कंधा और मुखाग्नि, जाने क्या है पूरा मामला

भैंसों के साथ ड्रेजर जहाज की चपेट में 9 अक्टूबर को आए चरवाहे सिकंदर यादव और कारू यादव का शव अब तक नहीं मिल पाया है। इन चरवाहों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसे अब रोक दिया गया है। शव न मिलने पर परिजनों ने उनका पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया।

बिहार के भागलपुर में कुछ दिनों पहले गंगा नदी पार करने के दौरान ड्रेजर जहाज से कटकर लगभग 50 भैंसो की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना में कई भैंसे और दो चरवाहे लापता हो गए थे। चरवाहों को खोडने के लिए कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया मगर शव नहीं मिले। अब सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के रुकने के बाद चरवाहों के परिजनों की उम्मीदें भी खत्म हो गई। वो पार्थिव शरीर मिलने की आस लगाए बैठे थे, ताकी उनका अंतिम संस्कार कर सकें। मगर शायद ये उनके नसीब में नहीं था।

Daughter gave last right to her father in Bhagalpur, Instead of dead body, effigy burnt, know the reason