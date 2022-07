Bihar News: बिहार के यूनिवर्सिटी का बड़ा कारनामा, छात्र को मिले 100 में से 151 अंक और कर दिया फेल

छात्र ने बताया कि जब उसने मार्कशीट पर अपना रिजल्ट देखा, वो हैरान रह गया। उसे परीक्षा में कुल 420 अंक प्राप्त हुए थे, इसके बावजूद उसे विश्वविद्यालय ने फेल कर दिया। वहीं ये मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोग इसे यूनिवर्सिटी की लापरवाही बता रहे हैं।

बिहार में शिक्षा से जुड़े अक्सर अजब-गजब मामले देखने को मिलते रहते हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था की पोल अकसर खुलती रहती है। इसी बीच हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पढ़कर आप शायद हैरान हो जाएंगे और आपना सिर पकड़ लेंगे। यह मामला दरभंगा जिले में स्थित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (LNMU) से जुड़ा है। यहां एक छात्र को 100 में से 151 नंबर मिले हैं। छात्र को हाल में जारी परीक्षा परिणाम में अधिकतम अंकों से अधिक अंक प्राप्त हुए।

Lalit Narayan Mithila University Student gets 151 marks out of total 100 in Political Science examination