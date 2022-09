Bihar News: लालू यादव ने CBI से लगाई गुहार, इलाज के लिए जाना है सिंगापुर, पासपोर्ट नहीं है पास

लालू यादव ने CBI कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी है। बताया जा रहा है कि लालू यादव को इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना है। 24 सितम्बर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका अपाइंटमेंट भी फिक्स हो गया है। मगर उनके पास सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट नहीं है। चारा घोटाला के मामले में लालू प्रसाद का पासपोर्ट सीबीआई ऑफिस में जमा है। इसलिए लालू यादव ने CBI कोर्ट में पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। इसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रभात कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की है। मंगलवार को CBI की स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लालू यादव की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया।

