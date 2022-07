Bihar News: भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने वाले को NIA ने किया गिरफ्तार, बिहार के युवाओं को देता था ट्रेनिंग

बिहार से भारत के खिलाफ जिहाद के प्रचार-प्रसार में शामिल एक कट्टरपंथी को NIA ने गिरफ्तार किया है। NIA के अधिकारी के अनुसार वह बांग्लादेश में अन्य आतंकियों के साथ लगातार एक एप्लीकेशन के जरिए भी संपर्क में था।

बिहार के पूर्वी चंपारण इलाके में छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने भारत के खिलाफ जिहाद का प्रचार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी NIA के अनुसार गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम अली असगर बताया जा रहा है। आतंकी अली असगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नफरत और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करके जिहाद का प्रचार कर रहा था।

