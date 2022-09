Bihar News: पूर्णिया में NIA की छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह - 'आंतकियों का अड्डा बन रहा बिहार, कानून अपना काम कर रही है'

बिहार के पूर्णिया में सुबह-सवेरे NIA की छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने बयान दिया है। उन्होंने इस छापेमारी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर हमला बोला है। आतंकी मॉड्यूल मामले में बिहार में NIA की यह तीसरी छापेमारी है।

बिहार समेत देशभर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को छापेमारी की है। इसी कड़ी में NIA की टीम पुर्णियां में सुबह करीब 3:30 बजे से ही यहां पहुंच गई। आतंकी मॉड्यूल मामले में पूर्णिया स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में NIA की टीम ने दबिश दी है। इस मामले में बिहार में NIA की तीसरी बार रेड पड़ी है। PFI टेरर मामले में केंद्रीय एजेंसी दो बार पह ले भी अलग-अलग जिलों में छापेमारी कर चुकी है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार आतंकियों का अड्डा बन रहा है।

