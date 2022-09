Bihar News: लालू-तेजस्वी के करीबी RJD नेता की सासाराम में गोली मारकर हत्या

सासाराम जिले में रविवार को आरजेडी नेता विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तक विजेंद्र यादव करगहर के प्रमुख भी रह चुके थे और फिलहाल पैक्स अध्यक्ष थे। वह नेता लालू परिवार के काफी करीब थे। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया है।

बिहार के सासाराम जिले में दिन दहाड़े एक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए नेता लालू यादव और तेज्सवी के करीबी बताए जा रहे हैं। रोहतास जिले के करगहर में पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी) अध्यक्ष विजेंदर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विजेंद्र यादव करगहर के प्रमुख भी रह चुके थे। उनकी हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीण पुलिस से भिड़ गई है।

RJD leader PACS President Vijender Yadav shaded with bullets in Bihar, dead were close to Lalu-Tejaswi