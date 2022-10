Bihar News: BPSC 67वीं प्रीलिम्स की परीक्षा के दौरान TPS कॉलेज के बाहर हुआ हंगामा, छात्रों ने लगाया पैसा लेकर धांधली करने का आरोप

BPSC अभ्यर्थियों ने TPS कॉलेज के पास जमकर हंगामा किया है। छात्रों ने TPS कॉलेज के केन्द्र पर पैसे लेकर सेंटर में प्रवेश कराने का आरोप लगाया है। कई अभ्यर्थियों के प्रवेश नहीं मिलने पर भड़क गए और हंगामा करने लगे हैं।

BPSC की 67वीं परीक्षा आज बिहार में आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच राजधानी पटना के टीपीएस कॉलेज केंद्र पर कई परीक्षार्थियों ने हंगामा किया है। छात्रों का आरोप है कि पैसे लेकर छात्रों को गेट के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। पैसे नहीं देने पर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया की परीक्षा केंद्र पर 10:30 से 11 बजे तक इंट्री होनी थी। पर गेट पर खड़े कर्मियों ने पैसे लेकर कुछ अभ्यर्थियों को 11 बजे के बाद भी प्रवेश दिया है और बाकी परीक्षार्थियों को अंदर जाने से रोक दिया।

Ruckus outside TPS College during BPSC 67th Prelims exam, students allege rigging by taking money