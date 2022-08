Bihar News: गया में स्कूल बस पर चढ़ने के दौरान छात्र की बस से कुचल कर मौत, गुस्साए लोगों ने लगाई आग

एक बार फिर गया में सोमवार को एक स्कूल बस ने छात्र को कुचलकर कर मार डाला। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। एक हफ्ते के अंदर स्कूल बस से कुचलकर छात्र की मौत की यह दूसरी घटना है।

बिहार में एक बार फिर बस से कुचलकर छात्र के मौत होने की खबर आई है। गया में एक स्कूल बस ने उसी स्कूल के एलकेजी के छात्र को कुचल दिया। इस घटना से गुस्साए भीड़ ने स्कूल बस को आग के हवाले कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकहर गांव के पास की है। मृत बच्चे की पहचान सिकहर गांव के संतोष सिंह के पुत्र के रूप में हुई है। छात्र अपने पिता का एक इकलौता पुत्र था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस चालक घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया है।

Student dies after being crushed while boarding School bus in Gaya, Angry people set fire to school bus